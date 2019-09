FIFA 20 vs PES 2020: voti e recensioni, la sfida di Metacritic

Con eFootball PES 2020 e FIFA 20 ormai disponibili per tutti (o quasi, l'edizione standard del gioco EA Sports arriverà solamente il 27 settembre) è arrivato il momento di tracciare una linea e scoprire quale dei due giochi è riuscito a convincere maggiormente la stampa internazionale, prendendo in esame il Metascore su Metacritic.

FIFA 20 Recensioni

FIFA 20 può contare al momento su un Metascore pari a 82/100 per la versione PS4 e 81/100 per l'edizione Xbox One, mentre le versioni PC e Nintendo Switch non hanno ricevuto abbastanza valutazioni. Tiepido il riscontro del pubblico con lo User Score che non supera il voto globale di 3.4/10, ma il gioco non è ufficialmente ancora uscito, dunque il voto è sicuramente destinato a salire.

eFootball PES 2020 Voti

Simile la situazione per eFootball PES 2020 con un Metascore di 81/100 per le versione PS4 e PC e 78/100 per l'edizione Xbox One. Ben più favorevole il giudizio degli utenti, 8.5 in media per le edizioni console e 8.9 su PC, a testimonianza dell'accoglienza più che positiva riservata dal pubblico al gioco di calcio Konami.

Sulle pagine di Everyeye.it la recensione di FIFA 20 riporta un calce un voto di 8.2 mentre la recensione di eFootball PES 2020 si chiude con un globale pari a 8.8, in linea con le medie internazionali.