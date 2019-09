FIFA 20 Web App: data di uscita, accesso anticipato, premi e ricompense

La Web App di FIFA 19 Ultimate Team è attualmente offline, questo vuol dire che manca pochissimo al lancio della nuova Web App di FIFA 20, ma quando uscirà esattamente e come potremmo accedere e ottenere i bonus previsti? Scopritelo nella nostra guida!

FIFA 20 Web App Quando Esce

"La Web App di FUT e le altre funzionalità online di FIFA non sono al momento disponibili per manutenzione causa manutenzione per l'uscita di FIFA 20. La nuova Web App sarà disponibile dal 18 settembre", questo è quanto si legge sul sito ufficiale di FIFA 20, dove viene anche specificato che la nuova versione della Web App sarà disponibile per tutti dal 18 settembre 2019, il giorno dopo invece dovrebbe essere pubblicata anche la Companion App per smartphone iPhone e Android.

FIFA 20 Accesso Anticipato

Per accedere in anticipo alla Web App di FIFA 20 dovrete essere in possesso di un regolare account FUT e aver creato un club FIFA Ultimate Team entro il primo agosto 2019. Se non soddisfate questo ultimo requisito non preoccupatevi perchè potrete comunque accedere alla Web App di FIFA 20 dopo aver acquistato il gioco, disponibile dal 27 settembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

FIFA 20 Web App Crediti e Ricompense

Grazie alla Web App di FIFA 20 potrete ricevere crediti e ricompense per FUT: fino al 10 ottobre vi basterà accedere quotidianamente all'app con il vostro account per ottenere premi giornalieri casuali, tra cui Pacchetti Rari che vi consigliamo di riscattare subito così da avere un ottimo Starter Pack per iniziare a giocare a FIFA 20 Ultimate Team. Con un pizzico di fortuna potrete riuscire ad accumulare fino a 20.000 crediti in tempo per il lancio del gioco.