FIFA 20 Winter Refresh: la lista di tutti i giocatori potenziati

Il Winter Refresh ha aggiornato le statistiche di alcuni giocatori di FIFA 20, tenendo conto delle loro prestazioni nei rispettivi campionati. Diamo un'occhiata a tutti i calciatori che hanno visto un incremento del loro punteggio totale (OVR).

Di seguito elenchiamo tutti i giocatori di FIFA 20 che sono stati potenziati con il Winter Refresh:

Daniel James (RM, Manchester United) - 77 (+5)

Fikayo Tomori (CB, Chelsea) - 77 (+5)

Mason Mount (CAM, Chelsea) - 79 (+4)

Caglar Soyuncu (CB, Leicester City) - 79 (+5)

Jamie Vardy (ST, Leicester City) - 85 (+3)

Wilfred Ndidi (CDM, Leicester City) - 84 (+3)

James Maddison (CAM, Leicester City) - 82 (+3)

Emiliano Buendia (RM, Norwich City) - 77 (+3)

Tim Krul, Norwich City (GK, Norwich City) - 76 (+3)

Adama Traore (RW, Wolverhampton Wanderers) - 77 (+3)

Enda Stevens (LWB, Sheffield United) - 77 (+3)

John Egan (CB, Sheffield United) - 77 (+3)

Jack Grealish (CAM, Aston Villa) - 80 (+3)

Federico Valverde (CM, Real Madrid) - 81 (+4)

Mohammed Salisu (CB, Real Valladolid) - 75 (+7)

Unai Simon (GK, Athletic Club) - 78 (+5)

Unai Lopez (CM, Athletic Club) - 78 (+4)

Pau Torres (CB, Villarreal) - 78 (+5)

Martin Odegaard (CAM, Real Sociedad) - 82 (+4)

Alexander Isak (ST, Real Sociedad) - 77 (+3)

German (CB, Granada) - 77 (+4)

Rui Silva (GK, Granada) - 75 (+4)

Ante Budimir (ST, RCD Mallorca) - 76 (+4)

Emerson Leite De Souza (RB, Real Betis) - 75 (+4)

Ezequiel Avila (ST, Osasuna) - 78 (+3)

Aitor (GK, Levante) - 79 (+3)

Cucurella (LM, Getafe) - 78 (+3)

Reguilon (LB, Sevilla) - 80 (+3)

Erling Haland (ST, Borussia Dortmund) - 79 (+6)

Achraf Hakimi (RB, Borussia Dortmund) - 82 (+3)

Marcus Thuram (ST, Borussia Monchengladbach) - 80 (+5)

Laszlo Benes (CAM, Borussia Monchengladbach) - 75 (+5)

Denis Zakaria (CDM, Borussia Monchengladbach) - 81 (+3)

Timo Werner (ST, RB Leipzig) - 86 (+3)

Amine Harit (CAM, Schalke) - 79 (+3)

Florian Niederlechner (ST, FC Augsburg) - 77 (+3)

Nicolo Zaniolo (CAM, Roma) - 77 (+3)

Merih Demiral (CB, Piemonte Calcio) - 77 (+3)

Lautaro Martinez (ST, Inter) - 84 (+3)

Andrei Girotto (CB, FC Nantes) - 77 (+4)

Predrag Rajkovic (GK, Stade de Reims) - 76 (+3)

Islam Slimani (ST, AS Monaco) - 77 (+3)

Victor Osimhen (ST, LOSC Lille) - 77 (+3)

Gabriel (CB, LOSC Lille) - 76 (+3)

Boubakary Soumare (CDM, LOSC Lille) - 75 (+3)

Yoann Court (RM, Stade Brestois 29) - 75 (+3)

Gautier Larsonneur (GK, Stade Brestois 29) - 76 (+3)

Andre Onana (GK, Ajax) - 85 (+3)

Agustin Marchesin (GK, FC Porto) - 81 (+3)

Come potete vedere, i giocatori presenti in questa lista hanno ricevuto un incremento da 3 a 5 punti del loro punteggio totale (OVR), grazie alle loro brillanti prestazioni nei rispettivi campionati.

Grazie a questo incremento, alcuni dei giocatori coinvolti nel Winter Refresh hanno visto salire il loro punteggio totale a 81+. A tal proposito, sapevate che gli abbonati Twitch Prime possono ricevere gratuitamente un giocatore 81+ e 4 carte oro rare in FIFA 20? Per sapere come fare, vi basta cliccare sul link che abbiamo riportato nella notizia.