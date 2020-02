FIFA 20: YouTuber ha speso oltre 8.500 dollari in pacchetti FUT, ecco cosa ha trovato

Lo YouTuber ChrisMD ha speso 8.500 dollari in pacchetti di FIFA Ultimate Team, con l'obiettivo di dimostrare quali giocatori è possibile trovare spendendo, letteralmente, migliaia di dollari in FUT.

Lo YouTube ha trovato giocatori come Allison Becker, Andy Robertson, Kenny Dalglish, Michael Ballack, Luis Suarez, Kaka, Kylian Mbappe, Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt, tutto questo a fronte di una spesa non certo economica. ChrisMD voleva cercare di dimostrare o smentire una equazione che molti portano avanti, ovvero la necessità di spendere tanti soldi reali per poter avere una squadra competitiva in FIFA FUT.

E' vero dunque che aumentando l'investimento economico aumenta la probabilità di trovare giocare di alto livello? Electronic Arts ha più volte confermato come non sia necessario spendere molto per riuscire a creare una squadra competitiva in FIFA Ultimate Team.

Recentemente due avvocati francesi hanno trascinato Electronic Arts in tribunale accusando la compagnia di favorire il gioco d'azzardo proprio con le meccaniche legate alla compravendita ed alla gestione dei pacchetti FUT in FIFA, Madden e negli altri giochi dell'azienda. Da tempo EA si sta scontrando con le autorità, in Belgio e Olanda i giocatori non possono più acquistare Punti FIFA e valuta in-game per altri giochi messi al bando dalle autorità per il gioco d'azzardo.