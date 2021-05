FIFA 21: adolescente spende 8000 dollari su Ultimate Team, la riflessione di Jez Corden

In un articolo pubblicato da Windows Central il giornalista Jez Corden ha analizzato il problema delle loot box e delle affinità con il gioco d'azzardo, segnalando il caso di un ragazzino britannico che ha speso oltre 8000 dollari giocando a FIFA 21.

Lo speciale focalizza le proprie attenzioni su Electronic Arts e sul modello commerciale intrapreso dal publisher per molti giochi: le meccaniche pay-to-win introdotte con Star Wars Battlefront 2 aveva già in passato provocato le vigorose proteste della community più affezionata. Oggi sotto i riflettori è invece FIFA 21 ed in particolare la modalità FIFA Ultimate Team che potrebbe condizionare le scelte dei giocatori più deboli e sensibili. In questi giorni ha fatto molto discutere un documento interno emerso grazie al processo Epic vs. Apple (poi smentito dalla stessa EA) proprio sulla volontà dell'azienda di spingere i giocatori ad acquistare carte con soldi reali.

Jez Corden ha poi portato alla luce un altro caso raccontato dall'utente anonimo NameChangedCosShame che ha descritto la propria esperienza: il figlio adolescente è stato sorpreso a spendere circa 6.000 steriline (8.300 dollari) giocando a FIFA su Xbox One. Il genitore attribuisce una parte della colpa alla particolare condizione portata dalla pandemia di Coronavirus che ha costretto i ragazzi a casa in lockdown, oltre ovviamente alla natura stessa del gioco. Che la storia sia vera o meno, questo non è il primo caso del genere.

Al di là del controllo dei genitori e della possibilità di limitare gli acquisti tramite il Parental Control (che Corden definisce "non semplice anche per gli utenti più avanzati"), lo speciale termina con una richiesta di riflessione diretta ai grandi attori dell'industria come Xbox, PlayStation e Nintendo nonché all'ESRB, l'organismo incaricato delle classificazioni che troppo spesso limita le proprie valutazioni ai contenuti dei videogiochi senza prenderne in considerazione il design commerciale. Voi che ne pensate?