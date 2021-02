FIFA 21 si aggiorna, update 1.12 disponibile su PC e console: ecco le novità

Con un successo apparentemente inarrestabile, la serie di FIFA ha superato i 325 milioni di copie vendute. Non fa eccezione al trend positivo FIFA 21, che continua a figurare ai primi posti nelle classifiche di moltissimi Paesi.

Prosegue dunque come da tradizione il supporto post lancio riservato da Electronic Arts alla serie, con EA Romania che ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il titolo sportivo. Già da oggi - mercoledì 3 febbraio - i giocatori in possesso di FIFA 21 possono procedere al download dell'update 1.12. La patch è stata resa disponibile per tutte le piattaforme supportate dal gioco: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series S e Nintendo Switch. Si aggiornano inoltre anche la Web App di FUT 21 e la FIFA 21 Companion App.



Nel presentare le novità, il team di EA ha in particolar modo evidenziato le modifiche pensate per PC e console Sony e Microsoft. Tra gli altri, l'aggiornamento 1.12 abilito lo Star Head per Nathaniel Clyne, Antonio Valencia, Jefferson Montero e Marco Fabian. Nell'ambito della Modalità Carriera è stata aggiornata la lista città con Al Ain. Infine, è stato attivato il Player Item di David Beckham nella modalità FUT.



In chiusura, ricordiamo che è stato annunciato l'arrivo di FIFA 21 su Google Stadia.