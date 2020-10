FIFA 21 aggiornamento gratis: i salvataggi verranno mantenuti su PS5 e Xbox Series X/S

FIFA 21 supporta l'opzione Dual Entitlement, acquistando le versioni PS4 e Xbox One i giocatori riceveranno l'aggiornamento gratis alla versione next-gen per PS5 e Xbox Series X/S. E per quanto riguarda i salvataggi? Sarà possibile importarli sulle nuove console?

Ci pensa Electronic Arts a fare chiarezza: "Tutti i progressi ottenuti o i contenuti acquisiti in FIFA 21 Ultimate Team (inclusi giocatori, oggetti, crediti, FIFA Points, record partita e piazzamenti in classifica), così come tutti i progressi in Volta Football verranno trasferiti da PlayStation 4 a PlayStation 5 e viceversa, o da Xbox One a Xbox Series X e viceversa. I progressi in tutte le altre modalità, tra cui Stagioni Online, Stagioni Co-op, modalità Carriera, Pro Club, ecc., saranno strettamente correlati alla piattaforma su cui stai giocando e non saranno quindi trasferibili."

Non sarà invece possibile trasferire i progressi di Volta Football e FIFA 21 Ultimate Team da PlayStation 4 a Xbox Series X o da Xbox One a PS5, i salvataggi saranno compatibili solamente con console della stessa famiglia. Per saperne di più sul gioco di calcio EA Sports vi rimandiamo alla recensione di FIFA 21, il nuovo FIFA è disponibile da oggi in versione Champions e Ultimate mentre la Standard Edition esce il 9 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, più avanti entro fine anno su PS5 e Xbox Series X/S.