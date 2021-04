FIFA 21: annunciata la eNations Series 2021, tutti i dettagli

La FIFA eNations Series si giocherà su scala globale, con 60 paesi partecipanti suddivisi in cinque zone. La FIFA eNations Cup, l’evento culminante, si terrà dal 20 al 22 agosto a Copenaghen, in Danimarca.

L'evento vanta un montepremi di 500.000 Dollari e vedrà solo 24 squadre accedervi. La FIFA eNations Series, insomma, non farà altro che determinare quali paesi si qualificheranno per la FIFA eNations Cup.

L'evento inizierà con le qualificazioni online in tutte e cinque le zone (Sud America, Nord e Centro America, Europa, Medio Oriente e Africa, Asia e Oceania). Le qualificazioni online iniziano in Sud America il 23 aprile e terminano in Europa il 23 maggio.

Ci sarà una fase a gironi per le qualificazioni online in tutte e cinque le zone. I paesi che supereranno la fase a gironi passeranno alla fase a eliminazione diretta, ovvero i Playoff. Ogni paese deve comunque scegliere due giocatori che lo rappresentino. La modalità di selezione dei rappresentanti dipende dal paese. La maggior parte dei paesi utilizza tornei o qualificazioni open per scegliere i giocatori. I giocatori si affronteranno in match 1vs1 su PlayStation 4 e Xbox.

Oltre ad ospitare la FIFA eNations Cup, la Danimarca si è automaticamente qualificata per il torneo. Ciò significa che il paese non parteciperà alle qualificazioni online ma avrà direttamente accesso alla Cup, esattamente come accade per i paesi ospitanti i Mondiali di Calcio. La qualificazione della Danimarca, quindi, lascia spazio a soli 23 paesi nella FIFA eNations Cup 2021.

Ogni zona ha un numero dedicato di slot liberi. Con 11 posti, l'Europa detiene i numeri più alti. Sia l'Asia che l'Oceania ne hanno solamente cinque. Ciò perché il numero di giocatori è minore rispetto alle altre regioni competitive. In Sud America, solo tre paesi possono qualificarsi per la FIFA eNations Cup. Mentre solo due paesi si qualificheranno in Nord e Centro America, così come in Medio Oriente e Africa. La FIFA eNations Cup 2021 prevede un totale di tre giocatori in rappresentanza di ciascuna nazione.

Insomma, sarà una primavera/estate decisamente intensa per il calcio virtuale e reale (visto che gli Europei si apriranno a Roma a Giugno).