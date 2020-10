FIFA 21: annunciati diversi eventi che precederanno le Global Series

Nel corso delle ultime ore Electronic Arts ha svelato il calendario completo degli appuntamenti del 2020 legati alle Global Series di FIFA 21, ai quali si aggiungeranno un paio di appuntamenti pre-stagionali.

Ecco di seguito gli eventi che si terranno nel periodo precedente alle qualificazioni della Global Series:

Twitch Rivals, Preseason Invitational - 3 e 5 ottobre 2020

YouTube Gaming FIFA 21 Creator Tournament, Preseason Invitational - 8 ottobre 2020

FIFA 21 Challenge (calciatori contro pro player), Preseason Invitational - 29 ottobre 2020

Le cose inizieranno invece a farsi serie dalla seconda metà di novembre, quando le Global Series avranno inizio con numerosi appuntamenti che ci terranno compagnia per i prossimi mesi.

Di seguito trovate l'elenco di tutti gli eventi del 2020 legati alle Global Series:

Sud America, Qualificazioni 1 - 21 e 22 novembre 2020

Asia occidentale e Sud Africa, Qualificazioni 1 - 21 e 22 novembre 2020

Europa, Qualificazioni 1 - 28 e 29 novembre 2020

Nord America, Qualificazioni 1 - 12 e 13 dicembre 2020

Sud America, Qualificazioni 2 - 12 e 13 dicembre 2020

Asia orientale, Qualificazioni 1 - 12 e 13 dicembre 2020

Oceania, Qualificazioni 1 - 12 e 13 dicembre 2020

Vi ricordiamo che FIFA 21 è disponibile in prova per gli utenti EA Play e arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 9 ottobre 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.