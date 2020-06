FIFA 21 annunciato stanotte per PS5 e Xbox Series X, supporterà l'upgrade Next-Gen gratis?

Con Madden NFL 21 Electronic Arts ha lanciato l'iniziativa Dual Entitlement che permette di acquistare una copia del gioco su PS4 e Xbox One e ottenere l'aggiornamento gratuito alle versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X. Accadrà lo stesso con FIFA 21?

FIFA 21 verrà annunciato all'EA Play la notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno, nel breve teaser diffuso da Electronic Arts si vedono esclusivamente i loghi di PlayStation 5 e Xbox Series X ma è scontato immaginare il lancio anche su tutte le altre piattaforme come PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e probabilmente anche su Google Stadia.

FIFA 21 supporterà il programma Dual Entitlement come Madden NFL 21? Al momento è presto per dirlo ma le probabilità sono certamente molto alte considerando che il publisher americano approfitterà dell'EA Play per "svelare il suo approccio alle console di nuova generazione."

Del resto EA aveva adottato una politica simile anche con FIFA 14, uscito nell'anno del passaggio generazionale tra PlayStation 3/Xbox 360 e PS4/Xbox One, offrendo un upgrade all'epoca a pagamento, situazione che non si ripeterà però quest'anno, dato che l'upgrade Next-Gen di Madden NFL 21 è completamente gratuito.

Stanotte avremo tutti i dettagli in merito e vedremo FIFA 21 in azione per la prima volta, seguiremo l'EA Play in diretta su Twitch dalle 20:00 con una mini maratona, non mancate!