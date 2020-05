FIFA 21: annuncio a giugno? Ecco un trailer non ufficiale

Questa settimana Electronic Arts ha confermato che FIFA 21 uscirà durante l'ultima parte dell'anno, il gioco non subirà ritardi di alcun tipo a causa dell'emergenza Coronavirus, ma quando verrà annunciato ufficialmente? Proviamo a fare chiarezza.

FIFA 21 uscirà presumibilmente a fine settembre, in un periodo compreso tra il 25 e il 27 del mese, l'annuncio potrebbe avvenire a giugno durante l'evento EA Play LIVE del 12 giugno, con un teaser pubblicato a fine maggio come da tradizione. Si tratta però solo di ipotesi e non è escluso che Electronic Arts possa aver cambiato i suoi piani, del resto Madden NFL 21 è stato annunciato a sorpresa nel corso dell'Inside Xbox di ieri (giovedì 7 maggio) anzichè allo show EA Play come da tradizione per qualche anno.

Nel frattempo il canale YouTube Face on FIFA ha pubblicato un fan trailer di FIFA 21, un video assolutamente non ufficiale (nonostante sia intitolato Official Gameplay Trailer) che ha però riscosso un notevole successo, riuscendo a superare quota un milione di visualizzazioni, a testimonianza di come il nuovo gioco sportivo di Electronic Arts sia particolarmente atteso dagli amanti di questo sport.

FIFA 21 dovrebbe uscire su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X con versioni ad hoc pensate per Nintendo Switch e Google Stadia.