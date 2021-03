FIFA 21: arriva il kit Keep Racism Out della Lega Serie A

Lega Serie A e UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) presentano la campagna Keep Racism Out che si pone l'obiettivo di combattere qualsiasi forma di razzismo e discriminazione nel gioco del calcio.

Tra le varie iniziative della campagna anche l'arrivo del kit ufficiale Keep Racism Out in FIFA 21, utilizzabile in modalità Ultimate Team. Tra le altre attività, seguiranno nei prossimi giorni:

: tutti i Club di Lega Serie A, insieme, attraverso i propri protagonisti, lanciano per la prima volta un messaggio forte contro il razzismo attraverso un video che sancisce la volontà precisa di un impegno condiviso. 20 Calciatori rappresentativi, uno per ciascuno dei Club, pronunceranno un messaggio chiaro di inclusione e lotta al razzismo 19, 20 e 21 marzo: la Lega Serie A dedicherà interamente alla campagna la 28ª giornata della Serie A TIM 2020/21, in programma il 19, 20 e 21 marzo

"L’azione per contrastare il razzismo nel calcio non conosce tregua e sappiamo che c’è ancora molto da fare", ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A. "Dal workshop di dicembre realizzato insieme ai Club sono arrivate indicazioni molto chiare su come agire a livello di educazione dei fan, di gestione degli episodi di razzismo, di inclusione sul territorio e di revisione dei regolamenti di concerto con la Figc. La nostra azione sarà costante e grazie alla collaborazione con le nostre Società proseguiremo con determinazione a ogni livello la lotta contro le discriminazioni."