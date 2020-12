FIFA 21 batte Cyberpunk 2077: è il più venduto a Natale in Italia

Dall'alto delle sue 13 milioni di copie vendute al lancio, Cyberpunk 2077 non è comunque riuscito a battere una delle più granitiche certezze a Natale in Italia e negli altri Paesi europei: FIFA 21.

Lo sportivo di Electronic Arts è infatti riuscito ad imporsi anche quest'anno durante il periodo natalizio, registrando vendite superiori a quelle dell'RPG di CD Projekt RED, indubbiamente uno dei titoli più attesi degli ultimi anni. A rivelarcelo è Christopher Dring di GamesIndustry.biz, che con un tweet ha confermato che FIFA 21 è stato il videogioco più venduto in Italia, Francia, Spagna, Danimarca, Belgio, Austria, Olanda e Svizzera. Evidente dunque il trionfo del titolo in Europa, eccezion fatta per la Finlandia, in cui EA si impone con NHL, il Regno Unito, dominato da Assassin's Creed Valhalla, e la Germania, in cui ha primeggiato Mario Kart 8 Deluxe a dispetto del fatto di essere uscito più di tre anni fa.

Lontano dal Vecchio Continente, apprendiamo infine dei successi di Cyberpunk 2077 in Australia e Assassin's Creed Valhalla in Nuova Zelanda.

Nonostante il titolo continui a vendere come il pane, FIFA 21 si porta sulle spalle alcune polemiche legate al suo comparto tecnico, da alcuni ritenuto persino peggiore di quello presente in FIFA 17.