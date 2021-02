FIFA 21 in bundle con la Divisa Ultimate Luma disponibile da GameStopZing

Se siete ancora indecisi se acquistare FIFA 21 o meno, la nuova proposta di GameStopZing potrebbe aiutarvi a fare il grande passo una volta per tutte.

Solo ed esclusivamente presso i negozi della catena, è possibile acquistare FIFA 12 in versione PlayStation 4 o Xbox One in bundle con 500 FIFA Points e l'esclusiva divisa Ultimate Luma al prezzo di 39,98 euro, che potete ammirare nell'immagine di anteprima di questa notizia! Possedete già il gioco? Non temete, è disponibile una soluzione anche per voi: GameStopZing offre pure un bundle da 49,99 euro comprendente 4600 FIFA Points + 1050 FIFA Points bonus e la divisa Ultimate Luma.

La promozione, ribadiamo, è valida solo ed esclusivamente nei punti vendita dislocati sul suolo nazionale, e solo fino ad esaurimento scorte. Per maggiori dettagli siete invitati a recarvi in negozio, nel pieno rispetto delle normative vigenti nella vostra città. Già che ci siete, date anche un'occhiata alle offerte del Volantone di febbraio di GameStopZing e all'esclusiva iniziativa di San Valentino.