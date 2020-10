FIFA 21: come disabilitare il segnalino di Cambio Giocatore

Ormai introdotta da qualche anno nei capitoli della serie di FIFA con l’obiettivo di fornire un aiuto ulteriore ai giocatori, il segnalino che segnala il prossimo giocatore selezionato è da molti considerato niente di più di un fastidio. Se anche voi siete tra coloro che non lo gradiscono, continuate a leggere per scoprire come disabilitarlo.

Il segnalino di cambio giocatore viene rappresentato come un piccolo triangolo che compare sulla testa dei vostri giocatori, in maniera del tutto simile al triangolino che identifica il giocatore attualmente attivo, ma a differenza di quest’ultimo ha un colore estremamente sfumato e semi-trasparente. Questo segnalino, attivo di default fin dal primo avvio del gioco, indica all’utente qual è il giocatore che verrà selezionato in caso di pressione del tasto delegato al cambio giocatore (LB su Xbox e L1 su Playstation), ma potrebbe risultare fastidioso a molti, soprattutto perché potrebbe rischiare di essere confuso con l’indicatore del giocatore attivo.

Per disabilitare il segnalino di cambio giocatore, dovrete recarvi all’interno del menu delle impostazioni di gioco, dalla home di FIFA 21 oppure direttamente dall’interno di una partita, e selezionate la sezione Personalizza Comandi. Una volta qui, troverete tra le prime opzioni della lista di impostazioni l’opzione Indicatore Cambio Prossimo Giocatore, e per disattivarla vi basterà modificare la voce da Si a No. Naturalmente, nel caso in cui vi doveste accorgere che preferivate la presenza del segnalino, vi basterà fare ritorno nello stesso menu e modificare nuovamente la vostra preferenza.

