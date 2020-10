FIFA 21: come eseguire un Rainbow Flick perfetto nel gioco di calcio EA

Tra tutte le finte e le mosse d'effetto disponibili in FIFA 21, il Rainbow Flick è forse la più iconica e usata. Consente di superare e disorientare i difensori, lasciando libero l'attaccante di proseguire verso la porta. Vediamo insieme come usare questa utilissima tecnica.

Si tratta di una tecnica ad alto rischio e alto guadagno, perché potrebbe risultare in un completo disastro (la perdita del possesso palla) o dare vita ad un'azione conclusiva che porta al gol. Consiste nel colpire il pallone di tacco, alzarlo sopra la testa e farlo cadere nell'area di fronte al calciatore, ignorando qualsiasi difensore stesse tentando di rubarla. L'arco che la palla disegna sopra la testa del calciatore somiglia a un arcobaleno, da qui il nome della tecnica. Non è difficile come con un vero pallone, ma richiede comunque un pò di pratica. Riepilogando:

Rainbow Flick Semplice: analogico destro giù-su-su

Rainbow Flick Avanzato: analogico destro giù-mantenere su-su

Per eseguirla in FIFA 21 dovrete prendere confidenza con la levetta analogica destra: un Rainbow Flick semplice richiede tre movimenti successivi di quest'ultima, ovvero giù-su-su. Esiste una versione avanzata del Rainbow Flick, che permette al calciatore di lanciare la palla più lontano per recuperarla in corsa. È ovviamente ancora più rischiosa ma potreste usarla in alcune situazioni. In questo caso dovrete mantenere in alto la levetta nel secondo step, giusto un attimo di più, per poi premere una seconda volta su.