FIFA 21: ecco come funzionerà l'update gratuito a PS5 e Xbox Series X

Electronic Arts ha confermato che anche FIFA 21 aderirà alle funzioni di update gratuito, permettendo agli utenti che lo acquisteranno sulle console di attuale generazione di sbloccare senza costi aggiuntivi anche la versione per Playstation 5 e Xbox Series X. In questa guida vi spieghiamo nel dettaglio come funzionerà il processo.

La compagnia canadese inaugurerà con il suo nuovo titolo calcistico un sistema simile allo Smart Delivery introdotto da Microsoft, chiamato Dual Entitlement, in italiano Doppio Titolo. Questo servizio vi permetterà di acquistare una copia di FIFA 21 per Playstation 4 o Xbox One, per poi effettuare gratuitamente l’upgrade alla corrispondente versione di nuova generazione una volta che acquisterete Playstation 5 o Xbox Series X. L’unico limite da dover osservare è quello che vi obbliga ad effettuare il passaggio prima dell’uscita di FIFA 22 per poter avere diritto all’aggiornamento next gen.

Versione fisica o digitale?

Nonostante il procedimento per ottenere l’update gratuito sia completamente automatico, vi sono un paio di dettagli a cui prestare molta attenzione, per non rischiare di perdere i benefici del Dual Entitlement. In particolare, è importante sapere che, nel caso in cui acquistiate la versione fisica del gioco per la generazione attuale, dovrete obbligatoriamente acquistare la versione con lettore ottico della relativa console di prossima generazione: questo è necessario perché, per ottenere l’aggiornamento gratuito del prodotto e continuare a giocare, sarete costretti ad inserire il disco all’interno della nuova console. Al contrario, nel caso in cui decidiate di acquistare fin da subito la versione digitale del gioco, avrete completa libertà di scelta sulla versione di console next gen da acquistare: standard con lettore ottico, oppure digitale.

Chiaramente, l’aggiornamento sarà disponibile soltanto se deciderete di passare da Playstation 4 a Playstation 5, o da Xbox One a Xbox Series X.

Trasferimento dei progressi

Il servizio Dual Entitlement incorpora anche un sistema di trasferimento automatico dei salvataggi, che funziona sia per passare i dati dalle console attuali alle prossime, sia viceversa (ma sempre solamente da Playstation a Playstation e da Xbox a Xbox, mai da Playstation a Xbox o viceversa). Potrete trasferire tutti i progressi effettuati nelle modalità di FIFA Ultimate Team (mantenendo giocatori, crediti, oggetti, FIFA Points, record e piazzamenti) e Volta Football. Tutte le altre modalità di gioco, sia online che offline (stagioni online, stagioni coop, modalità carriera, pro club, eccetera), non beneficeranno di alcun trasferimento dei progressi, i quali sono strettamente legati alla console sulla quale vengono salvati.

Infine, un'ultima importante informazione sul Dual Entitlement riguarda la possibilità di continuare a giocare su Playstation 4 e Xbox One anche dopo aver scaricato l’aggiornamento gratuito sulla propria Playstation 5 o Xbox Series X. In questo caso, i progressi verranno trasferiti senza problemi da una piattaforma all’altra, e questo vi permette di continuare a saltare tra le due versioni, ad esempio nel caso vi ritroviate a passare dalla vostra console a quella di un amico o di un famigliare, senza perdere mai i dati di gioco.

Per avere una visione più completa e trovare una risposta a tutte le vostre eventuali domande sul Dual Entitlement di FIFA 21 vi rimandiamo alla pagina ufficiale del gioco, con un Q&A dedicato all’argomento.

