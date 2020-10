FIFA 21: come mettere sotto contratto un Giovane Talento Locale

Se avete acquistato una versione Champions oppure Ultimate di FIFA 21, tra le diverse ricompense che otterrete il giorno di lancio del gioco troverete anche un giovane talento locale, che entrerà a far parte della vostra squadra giovanile in modalità Carriera.

La prima cosa da fare per riscattare questo oggetto esclusivo è iniziare una Carriera come Allenatore: potrete scegliere la squadra che preferite e impostare le opzioni iniziali come desiderate, poiché non influiranno in alcun modo sul giocatore che otterrete. Dopo aver completato il setup iniziale, e aver accettato o rifiutato l’invito a uno dei tre tornei internazionali, verrete trasportati nella sezione messaggi del vostro ufficio, tra i quali ne troverete uno del vostro assistente allenatore riguardante la squadra giovanile del vostro club.

In questo messaggio, vi verrà portata all’attenzione la presenza all’interno della vostra primavera di un giovane giocatore estremamente talentuoso: per visionarlo, premete il link in calce al messaggio, tramite la pressione del tasto X su Playstation e A su Xbox, che vi porterà all’elenco di tutti i giovani che militano nella vostra squadra giovanile. Il talento locale riscattato tramite le edizioni speciali del gioco dovrebbe trovarsi all’ultima posizione della lista, e lo riconoscerete sicuramente grazie al suo potenziale nettamente migliore dei compagni di squadra.

Una volta trovato il nuovo talento, potrete modificarne il piano di crescita e il tenore dell’allenamento, in modo tale da farlo crescere il più rapidamente possibile, prima di poterlo promuovere definitivamente in prima squadra, oppure venderlo per realizzare una grossa plusvalenza da reinvestire in giocatori più d’esperienza. Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida a tutte le novità della modalità Carriera di FIFA 21 Carriera di FIFA 21.