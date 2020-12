FIFA 21: come scaricare e installare l'aggiornamento gratis per PS5 e Xbox Series X/S

Electronic Arts ha deciso di pubblicare in anticipo sui tempi il tanto atteso aggiornamento next-gen di FIFA 21, che permetterà ai possessori del gioco su PS4 e Xbox One di ottenere una serie di migliorie e ottimizzazioni per le console di nuova generazione.

Tutti i giocatori che possiedono una console di nuova generazione, quindi Playstation 5 o Xbox Series X|S, e che hanno già acquistato il prodotto in versione current-gen, la stessa che si trova anche su PlayStation 4, Xbox One e PC per intenderci, avranno la possibilità di scaricare ed applicare il pacchetto di aggiornamento next-gen. Tutti coloro che, invece, acquisteranno FIFA 21 in versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S, disponibile a partire da domani 4 dicembre, non dovranno fare altro che applicare come di consueto tutti gli aggiornamenti necessari dopo l’installazione del gioco e potranno godere fin da subito dei benefici della patch.

Tutto quello che dovrete fare, nel caso in cui facciate parte di coloro che possiedono già la versione PlayStation 4/Xbox One del prodotto, sarà accedere con lo stesso account al quale risulta collegata la vostra copia di FIFA 21, dopodiché vi basterà dirigervi all’interno dello store della vostra console e scaricare la versione aggiornata del gioco, la quale avrà una dimensione complessiva di circa 40 GB.

Vi ricordiamo che per la versione PC di FIFA 21 non è previsto alcun tipo di upgrade tecnico, a differenza delle due console di nuova generazione, e che potrete trasferire i vostri salvataggi delle modalità FIFA Ultimate Team e Volta dalla versione di vecchia generazione a quella per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nonostante questo, però, non sarete in grado di trasferire i vostri salvataggi delle modalità offline, carriera compresa, che verranno quindi persi e vi costringeranno a ricominciare delle nuove partite.