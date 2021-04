FIFA 21: come trovare giocatori in scadenza in modalità carriera?

La modalità Carriera di FIFA 21 è finalmente riuscita ad introdurre alcune importanti innovazioni alla formula di gioco, e ha convinto numerosi appassionati della serie, e in particolare di questa modalità, a tornare alla guida della propria squadra preferita, gestendola in campo e fuori.

Per poter fare crescere e salire di livello la propria rosa in maniera veloce ed efficace dovrete per forza di cose cercare di acquistare alcuni giocatori sul mercato per rinforzare i ruoli deboli oppure interessati da eventuali cambi di formazione. Molto spesso però, soprattutto se deciderete di cominciare una carriera utilizzando una squadra di media o scarsa importanza internazionale - magari squadre di serie minori o di campionati poco blasonati - vi ritroverete a dover gestire il tutto con risorse economiche decisamente poco generose. In queste situazioni, uno dei metodi migliori per assicurarsi le prestazioni di giocatori di buon livello senza spendere molto, oltre a quello che prevede di sviluppare una florida cantera grazie al rinnovato sistema di gestione della squadra primavera, è tramite l'acquisto di giocatori in scadenza di contratto con le proprie squadre di appartenenza.

I giocatori in scadenza di contratto, infatti, potranno essere contattati direttamente, scavalcando la società che ne detiene attualmente il cartellino, a partire da 6 mesi prima della scadenza del loro contratto (in particolare, siccome i contratti scadono sempre a giugno, potrete cominciare a contattare i giocatori in scadenza nel mese di gennaio). In questo modo potrete proporre al giocatore un contratto con il quale convincerlo a trasferirsi da voi al termine dei suoi obblighi contrattuali con la sua squadra attuale. Grazie a questa opzione sarete quindi in grado di assicurarvi le prestazioni di giocatori anche piuttosto importanti e di qualità senza dover versare un centesimo nelle casse di altre squadre: tutto quello che dovrete fare sarà pagare lo stipendio al giocatore che avete contattato. Ecco quindi che, dopo aver effettuato un'attenta ricerca sul mercato a caccia dei migliori parametri zero d'Europa, potrete fare alzare il livello della vostra rosa, a partire dalla stagione successiva, senza dover spendere un capitale, un'ottima prospettiva per tutte quelle squadre che inizialmente hanno budget molto ridotti.

FIFA 21: come trovare giocatori in scadenza

Per poter trovare un giocatore in scadenza di contratto, aprite la finestra del mercato alla voce Cerca Giocatori, e. Se siete ancora nella prima metà di stagione troverete giocatori con più di sei mesi di contratto rimasti: tutti questi sono papabili per poter diventare dei parametri zero, e vi consigliamo dunque di salvarli all'interno dell'hub mercato in modo da poterli ritrovare facilmente in futuro, ma è comunque possibile che molti di essi possano rinnovare il contratto prima della fine dell'anno, probabilità che si fanno molto inferiori a partire dal mese di gennaio, quando i mesi di contratto diventano solamente sei e sarà possibile iniziare a fare offerte ai giocatori e ai loro agenti. È importante sottolineare tuttavia che, nel caso in cui abbiate intenzione di acquistare al mercato di gennaio un giocatore in scadenza di contratto per averlo a disposizione subito, semplicemente, poiché il gioco non prevede questa possibilità: l'unica cosa che potrete fare sarà offrire un contratto a quel giocatore oppure salvarlo all'interno dell'hub mercato. Una volta offerto un ingaggio ad un giocatore in scadenza, nel caso in cui questo venisse accettato non dovrete fare altro che, che comincia ogni anno il primo giorno di luglio, per vedere quel giocatore unirsi alla vostra squadra a parametro zero. Per facilitarvi le cose, ecco una lista dei migliori giocatori in scadenza di contratto in FIFA 21