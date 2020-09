FIFA 21 Companion App download: a cosa serve e come scaricarla

Riprendendo quanto fatto per i capitoli precedenti, anche quest’anno Electronic Arts pubblicherà la Companion App di FIFA 21. In questa guida vi spiegheremo tutto quello che dovete sapere a riguardo, come scaricarla e utilizzarla al meglio.

La Companion App di FIFA 21 (da non confondersi con la Web App di FIFA 21) è un’applicazione che può essere scaricata gratis su tutti i dispositivi mobili che dispongono di un sistema operativo Android o iOS dai possessori di una qualunque delle versioni del gioco, a partire dal prossimo 2 ottobre.

FIFA 21 Companion App Download

A cosa serve la Companion App di FIFA 21

FIFA 21 Premi e Ricompense

Se non avete mai utilizzato una versione precedente della Companion App di FIFA, dovrete scaricare l’applicazione per la prima volta dallo store del vostro dispositivo (App Store per sistemi iOS, Play Store per dispositivi Android), ed: questo vi costringerà ad acquistare una copia di FIFA 21 per una qualsiasi piattaforma ed effettuare l’accesso all’interno del gioco prima di poter scaricare la Companion App.Dopo aver scaricato l’applicazione e aver completato tutte le procedure di sicurezza, non dovrete fare altro che, tramite l’app o direttamente all’interno del gioco, e potrete cominciare a gestirne ogni aspetto. Se, invece, siete già possessori della Companion App di FiFA 20, vi basterà scaricare unad hoc per la stessa che effettuerà un update gratuito e automatico alla versione per FIFA 21: una volta fatto ciò, vi basterà acquistare una copia del gioco per una qualsiasi piattaforma e associarla allo stesso account con cui avete utilizzato l’applicazione.Grazie all’applicazione dedicata al nuovo calcistico di Electronic Arts sarete in grado di gestire da remoto, e in qualunque momento, ogni aspetto della vostra squadra nella modalità Ultimate Team. Potrete quindi controllare e, partecipando alle aste, aprendo pacchetti e vendendo oggetti e giocatori senza dover avviare il gioco e in qualunque momento, una comodità irrinunciabile per tutti coloro che amano andare alla ricerca del miglior prezzo per il loro giocatore preferito. Potrete inoltredel vostro club, modificando stadio, coreografie, stemmi e quant’altro, oltre chedella squadra, per prepararvi in anticipo alle vostre prossime partite.Infine, tra le tante operazioni disponibili all’interno della Companion App di FIFA 21, troviamo anche la possibilità di, con tutta la fase relativa alla selezione dei giocatori che andranno a comporre la vostra rosa, eAccedendo ogni giorno allaotterrete alcunein-game, che si tradurranno in piccole quantità di crediti extra, consumabili utili per la vostra squadra oppure oggetti di personalizzazione per il club e lo stadio esclusivi. Per massimizzare i guadagni di questa procedura vi consigliamo di assicurarvi diad entrambe le piattaforme di supporto del gioco.

Vi ricordiamo che l'uscita di FIFA 21 è programmata per il 9 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Switch (in seguito su PS5 e Xbox Series X/S), con versione di prova da dieci ore riservata ai membri EA Access a partire dal primo ottobre mentre non è prevista una demo di FIFA 21 da scaricare.