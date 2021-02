FIFA 21: i consigli di Ciccio Graziani per vincere a FIFA Ultimate Team su PS4 e PS5

La divisione italiana di Sony Interactive Entertainment offre a Ciccio Graziani l'opportunità di calcare i campi digitali di FIFA 21 FUT per dispensare consigli a tutti coloro che desiderano scalare le classifiche competitive del simulatore calcistico di EA su PlayStation 5 e PS4.

La collaborazione tra SIE Italia e Francesco "Ciccio" Graziani assume i contorni di un nuovo format mediatico rivolto ai fan di FIFA 21 Ultimate Team. A partire da oggi, lunedì 15 febbraio, l'attaccante campione del mondo con la Nazionale Italiana del 1982 sarà sui canali PlayStation con due video a settimana contenenti tantissimi suggerimenti e consigli per chi sogna di creare la formazione di FUT più competitiva di sempre.

Forte della sua esperienza come dirigente sportivo, calciatore e allenatore, Ciccio Graziani metterà a disposizione degli appassionati il suo bagaglio di conoscenze per sviluppare abilità utili in FIFA Ultimate Team.

Al termine di ogni video di Graziani, gli utenti potranno mettere a prova ciò che hanno appreso con un quiz disponibile sul sito ParoladiCiccio.it: solo i veri fan saranno conquistare l'ambito attestato di Ciccio Graziani, diventare dei veri campioni di FIFA 21 e, magari, sognare di battere il fenomeno quindicenne Vejrgang con 535 vittorie consecutive.