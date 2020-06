FIFA 21: data di uscita annunciata giovedì all'EA Play?

Non sappiamo ancora nulla sul prossimo gioco della serie FIFA, in questi mesi Electronic Arts non ha annunciato alcun dettaglio su FIFA 21 tuttavia le riserve potrebbero essere presto sciolte, sicuramente ne sapremo di più questa settimana durante l'evento EA Play.

EA Play 2020 si terrà nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno alle 01:00 del mattino (ora italiana), in questa occasione il publisher americano presenterà nuovi giochi come Star Wars Squadrons, EA Sports UFC 4, il nuovo videogioco di Josef Fares (autore di A Way Out) e sicuramente anche FIFA 21, gioco dal grande appeal per il mercato europeo, al pari di Madden NFL negli Stati Uniti.

Non è escluso che un primo teaser possa arrivare già nelle prossime ore con rimando all'evento EA Play per il trailer completo magari con sessioni di gameplay. Scopriremo anche la data di uscita? Certamente probabile considerando il modus operandi tradizionale di Electronic Arts, al momento però nulla è stato confermato.

Con la ripresa dei principali campionati di calcio in tutto il Mondo questo è sicuramente un buon momento per presentare il nuovo e attesissimo FIFA 21, in uscita presumibilmente anche su PlayStation 5 e Xbox Series X oltre che su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.