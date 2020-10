FIFA 21: data di uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X/S

Electronic Arts ha annunciato che FIFA 21 uscirà il 4 dicembre su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, il gioco non sarà dunque disponibile al lancio delle due console a novembre ma arriverà solo all'inizio del mese successivo.

Chiunque sia già in possesso di una copia di FIFA 21 per PlayStation 4 o Xbox One potrà effettuare l'upgrade gratis alle versioni per PS5 e Xbox Series X, opzione valida fino al lancio di FIFA 22 sia sulle copie fisiche che digitali. Tutti i progressi di Ultimate Team e Volta verranno mantenuti sulla stessa famiglia di console mentre i progressi di altre modalità come Online Season, Co-Op Season, Career Mode e Pro Club non verranno mantenuti.

Electronic Arts non ha chiarito quali saranno le migliorie tecniche di FIFA 21 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, maggiori dettagli in merito verranno diffusi più avanti, i contenuti invece saranno gli stessi delle versioni già in commercio, senza differenze di alcun tipo per quanto riguarda modalità di gioco, gameplay e licenze.

FIFA 21 è stato pubblicato a ottobre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch (in edizione Legacy) riscuotendo un buon successo e debuttando al primo posto della classifica britannica.