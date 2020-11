FIFA 21, David Beckham sta tornando! Ecco come ottenerlo in FUT e Volta

EA Sports è lieta di annunciare che presto tornerà in FIFA 21 uno dei più grandi e più amati calciatori di tutti i tempi, David Beckham!

Nato ad East London e cresciuto con l'ossessione per il calcio, Beckham è rinomato per la sua speciale abilità sui calci piazzati e ha giocato un ruolo fondamentale nell'emozionante Finale della UEFA Champions League del 1999. Il suo Manchester United, sotto 1 a 0, ribaltò con una clamorosa rimonta il risultato vincendo 2 a 1 ai danni del Bayern Monaco, con entrambi i gol nati da calci d'angolo di Beckham, che garantì uno storico treble per la sua compagine. Dopo avere vinto sei Premier League, due FA Cup ed una UEFA Champions League, Beckham si trasferì al Real Madrid nel 2003. Durante la sua permanenza nella capitale spagnola totalizzò 116 presenze, segnando 16 gol, vincendo una Liga ed una Supercoppa UEFA.

Come ottenere David Beckham in FIFA 21

Per ottenere David Beckham dovete giocare a FIFA 21 entro il 15 gennaio 2021: in questo modo, riceverete a partire dal 15 dicembre un oggetto speciale non scambiabile da aggiungere alla rosa dei vostri sogni in FUT, per celebrare il debutto del leggendario centrocampista inglese ne LaLiga con la maglia del Real Madrid nella stagione 2003/2004. Beckham potrà essere utilizzato anche nelle strade di Volta Football in qualità di Innovatore.

L'offerta si applica a tutte le versioni di FIFA 21 (Standard, Beckham, Champions, Ultimate e NXT LVL Edition), ad esclusione di FIFA 21 Legacy Edition per Nintendo Switch. Beckham può essere tranquillamente trasferito da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X|S, come tutti i progressi di FIFA Ultimate Team e Volta Football. È bene precisare, inoltre, che non serve acquistare la Beckham Edition di FIFA 21 per ottenere gli oggetti. David Beckham si unirà inoltre al roster delle Icone di FUT 21 il 4 dicembre attraverso un oggetto Icona in versione base e uno in versione media. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito ufficiale di FIFA 21.

