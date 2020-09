FIFA 21 demo uscita: quando esce e quali squadre ci saranno

Che fine ha fatto la demo di FIFA 21? Non preoccupatevi, la versione di prova arriverà, solamente in leggero ritardo rispetto agli scorsi anni, del resto anche il nuovo gioco di calcio EA Sports uscirà a ottobre e non a fine settembre come da tradizione.

FIFA 21 è atteso per il 9 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, in seguito entro fine anno anche su PlayStation 5 e Xbox Series X: acquistando FIFA 21 per console di attuale generazione prima dell’uscita di FIFA 22 riceverete gratuitamente l'aggiornamento alle versioni Playstation 5 e Xbox Series X/S.



FIFA 21 demo data di uscita

Demo FIFA 21 squadre, stadi e modalità

FIFA 21 download demo

Inizialmente si pensava ad una possibile pubblicazione della demo in programma il 15 settembre ma essendo questa data ormai passata possiamo ovviamente escludere questa ipotesi. Con ogni probabilità, difficile stabilire una data precisa ma su vari profili social delle community di FIFA si parla con insistenza del 22 o del 25 settembre. La versione di prova dovrebbe pesare circa 7/10 GB, ma quali saranno i contenuti?Anche in questo caso possiamo avanzare solamente delle ipotesi, non avendo EA Sports comunicato nulla riguardo i contenuti della demo di FIFA 21. Presumibilmente tra le squadre di club ci sono buone probabilità di trovare, con le due squadre milanesi ora totalmente licenziate dopo la fine degli accordi di partnership con eFootball PES.Per quanto riguarda gli stadi c'è chi ipotizza la presenza del Santiago Bernabeu e dello stadio San Siro di Milano. Infine, per le modalità ci aspettiamo di poter giocare unae magari la possibilità di disputare una partita di Champions League.Come negli scorsi anni, la demo di FIFA 21 per tutti su PC, PlayStation 4 e Xbox One, non sembrano essere previste demo per Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X e Series S.