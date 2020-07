FIFA 21 Demo: uscita, squadre e modalità, cosa possiamo aspettarci?

Nei giorni scorsi Electronic Arts ha finalmente rilasciato qualche dettaglio sui nuovi contenuti proposti in FIFA 21, con nuove opzioni tanto per la modalità carriera quanto per il gameplay.

Dettagli che non fanno altro che aumentare il desiderio dei giocatori di provare il prodotto, attraverso la tradizionale demo gratuita. Per la prima volta dopo anni, il nuovo capitolo di FIFA verrà lanciato sul mercato ad ottobre, precisamente il giorno 9, piuttosto che a fine settembre. Di conseguenza, è lecito aspettarsi anche un leggero ritardo nella pubblicazione della demo per PC, Xbox One e Playstation 4 rispetto a quanto visto negli anni precedenti.



In generale, l’abitudine dell’azienda canadese è quella di pubblicare la demo un paio di settimane prima dell’uscita effettiva del prodotto: per questo, un periodo potenzialmente valido per aspettarsi l’arrivo della versione di prova gratuita di FIFA 21 potrebbe essere la settimana compresa tra il 21 e il 27 settembre, con i rumor che si sbilanciano e indicano il 25 settembre. Ma quali contenuti troveremo all’interno della demo di FIFA 21? Sicuramente non la nuova edizione di Fifa Ultimate Team, che nelle annate precedenti non è mai stata inclusa dagli sviluppatori in questa versione gratuita del gioco. Con tutta probabilità invece, come da tradizione, sarà possibile effettuare delle partite di Calcio d’Inizio, con un ristretto numero di squadre a disposizione: in questo caso i rumor danno per certa la presenza di Manchester City, Real Madrid, Liverpool, Atletico Madrid, Borussia Dortmund e PSG.



L’uscita di FIFA 21 è prevista per il 9 ottobre su PC, Playstation 4 e Xbox One, mentre le versioni next gen verranno rese disponibili nei mesi successivi, poco dopo o in concomitanza con l’uscita di Playstation 5 e Xbox Series X. Inoltre, vi ricordiamo che acquistando FIFA 21 per Playstation 4 o Xbox One prima dell’uscita di FIFA 22, potrete ricevere gratuitamente la versione Playstation 5 o Xbox Series X non appena sarà disponibile. Avete già dato un'occhiata alla copertina ufficiale di FIFA 21 con Kylian Mbappé? Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine potete trovare il reveal trailer con le prime sequenze di gameplay.