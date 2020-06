FIFA 21: tutti i dettagli sui bonus delle edizioni Standard, Champions e Ultimate

Dopo aver svelato FIFA 21 con un video, Electronic Arts accompagna l'annuncio del prossimo simulatore calcistico con l'apertura dei preordini delle diverse edizioni speciali.

In base alle informazioni snocciolate dal colosso videoludico statunitense attraverso le pagine di Steam e del negozio di Origin, al lancio FIFA 21 sarà proposto nella triplice edizione Standard, Champions e Ultimate.

La prenotazione della Standard Edition consentirà agli appassionati di ricevere 3 pacchetti Oro rari (1 a settimana per 3 settimane), un Oggetto atleta di copertina in prestito per 5 partite FUT, un Giocatore a scelta ambasciatore FUT e le Divise FUT con oggetti stadio in edizione speciale. Quanto alle edizioni per collezionisti di FIFA 21, eccovi la lista completa dei bonus:

EA Sports FIFA 21 Champions Edition

Accesso anticipato di 3 giorni

Fino a 12 pacchetti oro rari (1 a settimana per 12 settimane)

Oggetto atleta di copertina in prestito per 5 partite FUT

Talento locale nella modalità Carriera: una giovane promessa locale con potenziale da campione

Giocatore a scelta ambasciatore FUT: scegli 1 fra 3 oggetti giocatore per 3 partite FUT

Divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale

EA Sports FIFA 21 Ultimate Edition

SOLO PER UN PERIODO LIMITATO - prenota FIFA 21 Ultimate Edition entro il 14 agosto 2020 e ricevi:

Bonus periodo limitato: un oggetto Da tenere d'occhio FUT 21 non scambiabile

Accesso anticipato di 3 giorni

Fino a 24 pacchetti oro rari (2 a settimana per 12 settimane)

Oggetto atleta di copertina in prestito per 5 partite FUT

Talento locale nella modalità Carriera: una giovane promessa locale con potenziale da campione

Giocatore a scelta ambasciatore FUT: scegli 1 fra 3 oggetti giocatore per 3 partite FUT

Divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale

A prescindere dall'edizione scelta, l'uscita di FIFA 21 è prevista per il 2 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con lancio previsto su PlayStation 5 e Xbox Series X in coincidenza dell'approdo sul mercato delle console nextgen di Sony e Microsoft.