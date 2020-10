FIFA 21: Electronic Arts scende in campo per il calcio d'inizio della nuova stagione

Come sempre attesissimo dagli appassionati di calcio, FIFA 21 è pronto a scendere in campo per regalare alla community una nuova iterazione della celebre serie sportiva.

Mancano pochi giorni al debutto del titolo sul mercato videoludico e la Redazione di Everyeye è pronta a raccontarvi ogni dettaglio sulla produzione. Come ormai da tradizione, FIFA 21 torna in azione con un gameplay rifinito e aggiornato rispetto a quanto visto nel precedente FIFA 20, ma non solo. Alcune novità assolute hanno infatti realizzato il proprio debutto nel gioco. Tra queste, spicca in particolar modo la presenza di opzioni di gioco multiplayer cooperativo per FIFA Ultimate Team.

Al più che celebre FUT, si accompagnano ulteriori modalità di gioco. Tra queste ricordiamo evidentemente la modalità Carriera di FIFA 21, per i giocatori desiderosi di cimentarsi non solo con gli incontri, ma anche con allenamenti e calciomercato. Già apprezzata in FIFA 20, ritorna poi in FIFA 21 anche Volta, modalità che propone ai giocatori di cimentarsi con il calcio di strada. Ma quale sarà il risultato finale determinato da quest'offerta di contenuti? Per raccontarvi ogni dettaglio in merito, la Redazione di Everyeye ha confezionato un'apposita Video Recensione di FIFA 21. Come sempre, potete trovarla in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!



Il simulatore calcistico sarà disponibile a partire dal 9 ottobre, con gli appassionati che stanno attualmente monitorando eventuali rotture del Day One di FIFA 21. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di FIFA 21.