FIFA 21: disponibile ora l'aggiornamento gratis da PS4 a PS5 e Xbox One/Xbox Series X

A sorpresa, stando a quanto riportato da Eurogamer.net, l'aggiornamento next-gen di FIFA 21 è già disponibile per il download. Inizialmente previsto per il 4 dicembre, l'update alle versioni PS5 e Xbox Series X/S è stato pubblicato in anticipo da Electronic Arts.

FIFA 21 per next-gen presenta un comparto tecnico migliorato, come evidenziato nella nostra anteprima di FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X: "FIFA 21 è dunque un prodotto di transizione che sembra, in apparenza, trarre sufficiente beneficio dalle caratteristiche dell'hardware di PS5 e Xbox Series X: come già anticipato, oltre alla risoluzione in 4K e ai 60fps, il gioco presenterà anche caricamenti incredibilmente rapidi, e i progressi della modalità FUT e quelli di VOLTA appartenenti alla passata generazione potranno essere trasferiti senza alcun problema anche nelle edizioni next gen. D'altro canto, i salvataggi della modalità Carriera old gen non saranno supportati su PS5 e Xbox Series X."

Tutti coloro che possiedono una copia di FIFA 21 per PlayStation 4 e Xbox One possono scaricare l'aggiornamento gratis per PS5 e Xbox Series X/S mentre le nuove caratteristiche di FIFA 21 non arriveranno su PC, come confermato dagli sviluppatori. Fateci sapere cosa ne pensate del "nuovo" FIFA 21 e se avete già effettuato l'upgrade next-gen della vostra copia.