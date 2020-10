FIFA 21: disponibile l'update 1.05, ecco tutte le novità

Electronic Arts ha oggi pubblicato un nuovo aggiornamento di FIFA 21 che porta la simulazione calcistica alla versione 1.05 e introduce una serie di migliorie che coinvolgono tutte le componenti del gioco, da Volta a FIFA Ultimate Team.

Tra le novità della patch in questione troviamo la soluzione ad una serie di bug che riguardavano meccaniche di gioco come il dribbling, i colpi di testa e i passaggi filtranti. Anche alcune delle difficoltà di gioco sono state ritoccate verso l'alto, così da offrire ai giocatori un livello adeguato di sfida per ognuno degli step proposti. Per quello che concerne invece la modalità FIFA Ultimate Team, gli sviluppatori hanno apportato una serie di modifiche all'interfaccia e hanno corretto piccoli problemi che impedivano ai giocatori di spostarsi all'interno dei menu o di effettuare azioni specifiche. Tra le modifiche di FIFA Volta troviamo invece la rimozione degli stadi di Miami e New York nel menu di selezione dell'arena dei match 5 contro 5, all'interno del quale risultavano disponibili in maniera errata anche questi due luoghi.

Vi ricordiamo che la patch è disponibile su tutte le piattaforme, ovvero PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Sapevate che EA ha annunciato ufficialmente la data di uscita di FIFA 21 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S?