FIFA 21 domina: è stato il videogioco più venduto del 2020 in Europa

Senza troppe sorprese, scopriamo che FIFA 21 è stato il videogioco più venduto del 2020 in Europa sul mercato retail, basandosi sui dati di paesi come Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Spagna, Danimarca, Finlandia, Francia, Svezia, Regno Unito, Polonia, Portogallo, Russia, Germania, Italia, Olanda e Norvegia.

FIFA 21 è stato il gioco più venduto in 16 dei 19 paesi censiti, tra cui Regno Unito, Spagna, Germania e Italia. Le uniche eccezioni riguardano Russia (dove ha trionfato The Last of Us Parte 2), Finlandia (con Minecraft a farla da padrone) e la Francia che vede Animal Crossing New Horizons al primo posto.

Riprende quindi la tradizione che vuole FIFA come il gioco più venduto dell'anno nel nostro continente, per il quarto anno consecutivo dal 2017 ad oggi. Da notare come Nintendo sia riuscita ad agguantare la seconda e terza posizione tra i giochi più venduti del 2020 in Europa grazie rispettivamente a Animal Crossing New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe.

Il report di GFK cita anche Grand Theft Auto V e Minecraft come best-seller del 2020, con il primo particolarmente popolare in Polonia, Russia, Repubblica Ceca e Ungheria mentre il gioco di Mojang vende molto bene nei paesi del Sud Europa con Italia, Spagna e Portogallo.

The Last of Us Parte 2 è stato invece uno dei tre giochi più venduti dell'anno in Finlandia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Svezia.