FIFA 21: il primo Gameplay Trailer ufficiale arriva il 4 agosto

A dispetto del leak con il video gameplay FIFA 21apparso in rete nei giorni scorsi, i vertici di Electronic Arts confermano la volontà di organizzare un evento digitale per presentare ufficialmente il primo Gameplay Trailer di FIFA 21.

Il trailer di debutto dell'esperienza di gioco del prossimo, atteso simulatore calcistico targato EA Sports sarà disponibile dalle ore 17:00 italiane di martedì 4 agosto. Attraverso questo filmato, il colosso videoludico americano illustrerà le diverse funzionalità e innovazioni che andranno a tratteggiare l'offerta ludica e contenutistica del titolo.

L'immagine teaser del primo video gameplay ufficiale di FIFA 21 ritrae l'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland: la giovane stella norvegese viene immortalata due scatti ingame realizzati con il motore grafico.

Tra le novità più interessanti dell'impianto di gioco di FIFA 21, citiamo l'adozione di un sistema di rendering e di illuminazione più evoluto, una fisica più realistica per i giocatori e il pallone, un sistema migliorato per le animazioni dei movimenti degli atleti, dei comportanti più realistici nei movimenti senza palla e una maggiore "umanizzazione" dei giocatori attraverso delle azioni che spazieranno, ad esempio, dalle grida lanciate ai compagni di squadra al semplice gesto della sistemazione dei parastinchi a gara inoltrata.

A chi ci segue ricordiamo infine che FIFA 21 arriverà il 9 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PS5 e Xbox Series X con Dual Entitlement, il servizio proposto da EA per garantire agli acquirenti dell'edizione current-gen di scaricare gratis l'aggiornamento grafico della corrispondente versione nextgen.