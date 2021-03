FIFA 21 EA Gate: le indagini confermano comportamenti scorretti, EA punirà i responsabili

Qualche giorno fa è scoppiato un vero e proprio EA Gate, un caso che vede il coinvolgimento di un dipendente di EA Sports che offriva delle carte di Ultimate Team in cambio di (tanto) denaro vero, una pratica assolutamente non ammessa.

Secondo le testimonianze, i traffici illeciti coinvolgono anche le carte Icon Moments di FUT: quella di Ronaldo "Il Fenomeno" veniva venduta per ben 2.500 dollari, mentre Gullit a 1.000 dollari. Constatata la faccenda, Electronic Arts ha immediatamente avviato delle indagini interne, dichiarando che "tali comportamenti sono completamente inaccettabili" e "che non avrebbe in alcun modo perdonato i presunti responsabili".

Nelle scorse ore ci sono stati i primi aggiornamenti. Le indagini interne di Electronic Arts hanno messo in evidenza dei comportamenti scorretti da parte dei dipendenti, che richiedono ulteriori approfondimenti: "La nostra investigazione preliminare ha messo in evidenza alcune attività discutibili che coinvolgono un numero molto piccolo di account e oggetti. Nonostante non si tratti di un grande numero, se queste accuse verranno confermate, ci troveremo dinanzi a comportamenti totalmente inaccettabili. Ringraziamo i membri della community che hanno portato il problema alla nostra attenzione in maniera così rapida".



EA è intenzionata ad utilizzare il pugno duro contro qualsiasi persona coinvolta in questi scambi, dai dipendenti ai giocatori: "Ora, vogliamo essere chiari su ciò che accadrà. Quando le nostre indagini saranno completate, intraprenderemo delle azioni contro qualsiasi dipendente coinvolto in questa attività. Tutti gli oggetti venduti attraverso quest'attività illecita saranno rimossi dall'ecosistema di FUT ed EA bannerà permanentemente qualsiasi giocatore che li ha acquistati attraverso questi metodi".