FIFA 21 EA Gate: dopo lo scandalo, EA smette di effettuare doni a calciatori e celebrità

EA Sports è nella bufera da quando sono state portate alla luce delle attività illecite compiute dai propri dipendenti. Il caso, denominato EA Gate, è scoppiato con la diffusione degli screenshot di una conversazione, nella quale un impiegato della compagnia era intento a vendere ad un utente delle carte di FUT a migliaia di Euro l'una.

Le indagini preliminari di Electronic Arts, cominciate subito dopo le segnalazioni, hanno confermato e messo in evidenza "alcune attività discutibili che coinvolgono un numero molto piccolo di account e oggetti", contro i quali, promette il colosso dell'intrattenimento, verranno presi dei seri provvedimenti. Le carte immesse illecitamente nell'ecosistema saranno disattivate, mentre i dipendenti coinvolti possono aspettarsi delle punizioni severe.

In questi giorni, molti giocatori si sono chiesti come sia stato possibile effettuare la vendita diretta di carte FUT, una pratica normalmente non consentita. In Ultimate Team è infatti possibile acquistare pacchetti solamente tramite FIFA Points. Ebbene, ciò è possibile tramite la funzione "Content Granting" ad appannaggio esclusivo dei responsabili del servizio clienti, che grazie ad essa possono distribuire degli oggetti di FUT in maniera diretta ai giocatori.

Il Content Granting può essere attuato in tre distinte occasioni:

Worldwide Customer Experience Granting: un dipendente di Electronic Arts può assegnare degli oggetti FUT ai giocatori che hanno dimostrato di averli cancellati accidentalmente, o che li hanno persi a causa di un glitch o di un errore di EA Sports;

Testing & QV: in questo caso un contenuto viene assegnato solo ai fini di test e controllo di qualità. Solitamente questa pratica si svolge sui server di test, ai quali la comunità di giocatori non può accedere;

Discretionary Content Granting: questo programma viene impiegato quando EA Sports intende effettuare dei doni a celebrità e calciatori professionisti che si sono distinti per il loro contribuito al franchise di FIFA. Gli oggetti consegnati in questo modo non sono scambiabili e sono utilizzabili solamente dall'account ricevente, e rappresentano solamente lo 0,0006% del totale, dunque non hanno particolare impatto sull'ecosistema. Questo sistema non coinvolge i Content Creator.

Ebbene, è possibile che nell'EA Gate il dipendente incriminato si sia avvalso della terza strada, pertanto Electronic Arts ha deciso di. Restiamo in attesa degli sviluppi e dell'esito delle indagini interne.