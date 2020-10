FIFA 21 su EA Play disponibile da oggi in prova per gli abbonati al posto della demo

Ormai non è un mistero, FIFA 21 non avrà una demo per una precisa scelta del publisher, tuttavia questo non vuol dire che Electronic Arts negherà una prova anticipata del gioco, anzi. Da oggi gli abbonati EA Play possono scaricare FIFA 21 su PC, PS4 e Xbox One.

A partire dalle 16:00 di giovedì 1 ottobre tutti gli abbonati potranno effettuare il download di FIFA 21 su PC, PlayStation 4 e Xbox One e giocare per un totale di dieci ore. Non si tratta di una demo bensì del gioco completo, accessibile per un periodo limitato esclusivamente agli iscritti al servizio EA Play.

Come sottolineato da Electronic Arts, tutti i progressi verranno mantenuti qualora decidiate di passare alla versione completa di FIFA 21: "i membri di EA Play possono scaricare e provare una selezione di titoli EA prima della loro uscita per un periodo limitato. E dato che stai provando il gioco reale, non una demo, i tuoi progressi verranno mantenuti, così potrai riprendere da dove l'avevi interrotto se decidi di acquistarlo."

Gli iscritti EA Play potranno usufruire del 10% di sconto sull'acquisto di FIFA 21 da PlayStation Store, Xbox Store, Origin/Steam. Il nuovo gioco di calcio EA Sports sarà disponibile dal 9 ottobre, dal 6 ottobre per coloro che hanno prenotato le edizioni Champions e Ultimate. FIFA 21 uscirà al lancio anche su PS5 e Xbox Series X/S con aggiornamento gratuito per i possessori delle versioni PS4 e Xbox One.