FIFA 21: EA presenta la copertina ufficiale con Kylian Mbappé

Dopo le anticipazioni sulla copertina di FIFA 21, Electronic Arts annuncia ufficialmente il campione scelto per rappresentare la prossima edizione del simulatore calcistico: si trattà di Kylian Mbappé, la giovane stella della Francia e del PSG.

L'astro nascente del calcio mondiale festeggia il suo approdo sulla cover di FIFA 21 spiegando che si tratta di "un sogno che diventa realtà. Dai tempi in cui vivevo a Bondy e a Clairefontaine fino alla Coppa del Mondo, per me rappresenta un grande traguardo. Gioco a FIFA da quando ero un bambino: sono onorato di rappresentare un'intera nuova generazione di calciatori e di far parte del gruppo di fantastici atleti che condividono questo privilegio".

Nella sua giovane carriera, Mbappé ha già conquistato il Campionato Mondiale di Calcio e vinto tanti trofei, dai titoli di campionato con il PSG al premio di Giocatore dell'Anno nella Ligue 1. Anche l'EVP e Group GM di Electronic Arts, Cam Weber, celebra questa partnership dichiarando che "mentre il nostro franchise di FIFA avanza velocemente verso la prossima generazione di gioco, siamo consapevoli che l’atleta presente sulla copertina debba incarnare in maniera autentica sia il futuro del nostro videogioco che quello del calcio nel suo insieme. Kylian rappresenta la novità di quest’anno, con il suo impegno per la crescita della cultura del calcio, i suoi profondi legami sociali e l’implacabile desiderio di condurre il suo sport a un livello superiore. Siamo entusiasti di portare avanti insieme a Kylian il gioco più bello del mondo".

Prima di lasciarvi alle immagini della copertina di FIFA 21 con Kylian Mbappé, vi ricordiamo che il reveal trailer di FIFA 21 è previsto per il 23 luglio.