FIFA 21: EA spinge i giocatori all'acquisto di loot box? Ecco il documento interno

Un documento interno a Electronic Arts su FIFA 21, in cui si afferma la volontà dell'azienda di spingere i giocatori verso la modalità FIFA Ultimate Team e relativo acquisto di loot box, è stato recentemente oggetto di un leak.

A pubblicare il file di ben 54 pagine, fornito da un insider che ha preferito mantenere l'anonimato, è stata la testata giornalistica canadese CBC: nel documento di EA vengono analizzate le prestazioni di FIFA 21 nel tempo e delineati i possibili sviluppi per il futuro della serie. In una pagina intitolata "Five Things You Need to Know" la società afferma che i giocatori saranno "incentivati a convertirsi" nel corso di tutta la prossima estate, sottolineando che "FUT è la pietra angolare e stiamo facendo tutto il possibile per portare i giocatori verso questa modalità". Ancora, nel capitolo intitolato "Turning Up Heat" EA precisa che "tutte le strade portano a FUT" e delinea una strategia per "direzionare l'entusiasmo e incanalare i giocatori verso FUT attraverso le altre modalità".

Insomma, stando al documento, emerge la forte volontà di Electronic Arts di spingere i giocatori verso la modalità FIFA Ultimate Team, vera e propria gallina dalle uova d'oro della famosa serie calcistica. L'insider che ha scoperto il documento ha affermato di aver agito per portare l'attenzione sul tema delle loot box e sul gioco d'azzardo vero e proprio che ne è alla base: "Per anni hanno agito nascondendosi dietro ad una coltre di negazioni verosimili. Tuttavia nei loro documenti interni dicono - Questo è il nostro obbiettivo. Vogliamo che le persone si dirigano verso una modalità basata sulle carte -"

Un rappresentate di EA ha risposto alle sollecitazioni di CBC affermando che il documento è stato "visto senza contesto" aggiungendo che le interpretazioni che ne sono derivate sono "disinformate". Non è la prima volta che Electronic Arts viene messa al centro delle polemiche sulle loot box: lo scorso dicembre la società era stata citata in giudizio in California per una presunta violazione delle norme sulla tutela del consumatore.