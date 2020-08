FIFA 21: EA Sports promette miglioramenti alla reattività dell'online

FIFA 20 è stato uno dei titoli più venduti e giocati di quest'anno, ma ha anche raccolto alcune critiche in merito alla scarsa reattività durante le partite online. Durante l'intero ciclo vitale del gioco, EA Sports ha indagato a fondo per poter risolvere i problemi in vista della pubblicazione di FIFA 21, attesa per il prossimo 9 ottobre.

Durante le indagini, gli sviluppatori canadesi hanno tenuto delle sessioni di feedback con un'ampia varietà di giocatori, da quelli occasionali fino ai professionisti di FIFA, chiedendo loro di inviare dei video con esempi di situazioni nelle quali ritenevano ci fossero problemi legati alla reattività di gioco online. A tal proposito, EA Sports ha riferito: "Analizzando gli esempi ricevuti, sono emersi alcuni elementi importanti. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, i problemi che i giocatori associavano alla reattività di gioco online non riguardavano l'esperienza online, dato che si verificavano anche nelle partite offline. Si trattava di problemi legati a certi aspetti del gameplay che abbiamo cercato di migliorare in FIFA 21".

Quindi, quali sono gli aspetti del gameplay che verranno migliorati in FIFA 21? Innanzitutto, il rilevamento delle mosse abilità: s'è scoperto che certi giocatori particolarmente abili muovevano la levetta destra in maniera così veloce che alcuni input non venivano registrati, mentre in altri casi i movimenti della levetta destra non veniva registrato correttamente. Questi problemi sono stati risolti, inoltre in FIFA 21 i comandi per eseguire una mossa abilità avranno la priorità su quello per lo scatto.

Verranno poi applicati dei miglioramenti nel cambio giocatore. EA Sports afferma di aver risolto diversi casi di cambi automatici indesiderati e altri casi in cui i giocatori non seguivano la palla dopo il cambio. Ha migliorato i cambi con L1/LB per dare priorità ai giocatori coinvolti nell'azione, mentre l'indicatore cambio prossimo giocatore è stato stabilizzato per ridurne i movimenti indesiderati. FIFA 21 vanterà anche una maggiore reattività generale, con migliorie alle transizioni delle animazioni dopo aver controllato palla, una riduzione della sensibilità di R2/RT per evitare di allungare la palla involontariamente e la risoluzione di alcune situazioni nelle quali i comandi per i passaggi o i tiri non venivano registrati.

Tutti questi accorgimenti, afferma EA Sports, andranno a migliorare sia il gioco online, sia il gioco offline, ed interesseranno PlayStation 4, Xbox One e PC. Le migliorie delle versioni next-gen di FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X verranno discusse prossimamente.