FIFA 21: EA Sports risponde al Tweet di Zlatan Ibrahimovic

Nelle scorse ore Zlatan Ibrahimovič si è scagliato contro Electronic Arts, accusando la compagnia di aver utilizzato la sua immagine in FIFA senza che l'atleta ne fosse effettivamente a conoscenza. Il publisher ha risposto al Tweet del calciatore con un comunicato ufficiale.

Questo il messaggio diffuso da Electronic Arts: "EA SPORTS FIFA è il videogioco di calcio leader nel mondo e, per creare un'esperienza autentica, anno dopo anno lavoriamo con numerosi campionati, squadre e talenti individuali per garantire i diritti di somiglianza dei giocatori che includiamo. Uno di questi è un rapporto di lunga data con il rappresentante globale dei calciatori professionisti, FIFPro, che collabora con una serie di licenziatari per negoziare accordi a vantaggio dei giocatori e dei loro sindacati."

Il publisher conferma dunque la partnership con FIFPro (Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels), federazione contro la quale l'atleta del Milan si è scagliato accusando la FIFPro di "fare soldi con il mio volto e senza permesso", al momento la società che tutela i diritti dei calciatori professionisti non ha risposto a quanto dichiarato dallo svedese mentre Electronic Arts ha voluto subito mettere in chiaro la situazione con un messaggio ufficiale.