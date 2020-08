FIFA 21: l'evoluzione della Carriera nel nuovo video gameplay

Dopo aver illustrato l'evoluzione del gameplay di FIFA 21, Electronic Arts confeziona un nuovo video per mostrare tutte le novità che andranno a tratteggiare l'esperienza di gioco offerta dalla Carriera del simulatore calcistico.

Nella Carriera di FIFA 21 troveranno spazio diverse innovazioni e sorprese che, nelle intenzioni degli sviluppatori, andranno a stratificare e a rendere ancora più divertente questa modalità. Tra le novità promesse da EA, citiamo ad esempio la simulazione delle partite (con la possibilità di controllare i momenti chiave come i calci di rigore o le punizioni), il maggiore controllo nella crescita di ciascun atleta tramite allenamenti dinamici e la completa riformulazione del sistema di gestione e pianificazione delle attività settimanali.

Di particolare interesse, ai fini della simulazione, saranno poi l'adozione di un'IA più raffinata per gli avversari e l'aggiunta di nuove opzioni per i trasferimenti, dalle complesse trattative da avviare per convincere i calciatori affermati a sposare la propria causa alle altrettanto delicate operazioni da svolgere per tesserare i talenti più promettenti dei vivai dei club.

Per saperne di più sull'argomento, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sul quello che c'è da sapere sulla Carriera di FIFA 21, con tutte le considerazioni e i giudizi di Gabriele Carollo sulle novità che concorreranno a erigere l'impalcatura contenutistica del prossimo simulatore di calcio targato EA Sports. Prima, però, vi ricordiamo che FIFA 21 sarà disponibile dal 9 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, e successivamente su PS5 e Xbox Series X.