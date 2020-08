FIFA 21 e l'evoluzione del gameplay: tutte le novità in video!

Con la nextgen oramai alle porte e la sempre più agguerrita concorrenza di Konami con Pro Evolution Soccer, Electronic Arts promette di evolvere in maniera sensibile l'esperienza ludica e i contenuti della propria serie calcistica: in questo video proviamo allora a riassumere tutte le novità del gameplay di FIFA 21.

Come emerso nel primo Gameplay Trailer di FIFA 21 propostoci di fresco da EA Sports, gli sviluppatori del titolo non si sono limitati a un "semplice" ammodernamento della grafica ma sono intervenuti sui fondamentali dell'impianto contenutistico per migliorarlo in ogni suo aspetto.



L'approccio adottato da Electronic Arts ha previsto la revisione profonda del sistema di passaggi, delle meccaniche legate alla gestione delle collisioni tramite il motore fisico e dei dribbling, producendosi in una ricca serie di novità studiate per venire incontro alle esigenze dei fan di lungo corso e dei nuovi utenti.

Dai Dribbling Agili alle innovazioni promesseci dall'adozione di una IA più raffinata per il Posizionamento Intelligente, l'opera portata avanti da EA non stravolge quanto proposto dai capitoli passati ma promette di elevarne l'esperienza ludica nell'attesa che PS5 e Xbox Series X, e le loro enormi potenzialità, contribuiscano con i prossimi capitoli a sancire quel "passaggio generazionale" chiesto a gran voce dagli appassionati. Nel frattempo, vi ricordiamo che FIFA 21 uscirà il 9 ottobre su PC, PS4 e Xbox One: sulle pagine di Everyeye.it trovate anche la nostra anteprima del gameplay di FIFA 21 a cura di Gabriele Carollo.