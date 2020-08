FIFA 21: l'evoluzione di passaggi, dribbling e collisioni nel primo gameplay trailer

Con l'attesa pubblicazione del primo Gameplay Trailer ufficiale di FIFA 21, gli sviluppatori di Electronic Arts descrivono tutte le novità che interesseranno il sistema di gioco del loro simulatore calcistico in arrivo a ottobre su PC e console.

Il focus di questo filmato è rappresentato dall'evoluzione a cui assisteremo nei passaggi, nei dribbling e nel motore fisico deputato alla gestione delle collisioni. Nel descrivere l'impianto ludico di FIFA 21 come il più innovativo ed evoluto della storia di questa IP, EA Sports passa in rassegna le innovazioni del gameplay partendo dalla descrizione del lavoro svolto nei Dribbling Agili per elevare il tasso di realismo offerto dal gioco di gambe degli atleti, con animazioni che restituiranno un controllo più preciso, una maggiore reattività nelle finte e degli uno contro uno più divertenti.

Di particolare interesse è poi la parte dedicata al Posizionamento Intelligente, con l'adozione di una IA più raffinata per i calciatori della propria squadra e del team avversario: tutto ciò, a detta di EA, si tradurrà in partite più "naturali", con giocatori che si inseriranno negli spazi e occuperanno in maniera realistica le diverse posizioni del campo in base all'andamento della gara, alla condizione fisica, alla propria bravura e alle scelte operate dall'allenatore.

In quest'ottica rientra poi l'impegno di EA Sports per dare vita a scontri più verosimili, tra colpi di testa manuali, contrasti più realistici e tante nuove animazioni per restituire a schermo delle scene "meno scriptate". A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo video di FIFA 21, ma prima vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal 9 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.