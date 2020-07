FIFA 21: le feature del DualSense di PS5 in risalto nella campagna marketing

Che annata sarebbe senza un nuovo FIFA? La serie calcistica di EA Sports tornerà anche quest'anno, con un capitolo che, dopo la pubblicazione su Xbox One, PlayStation 4, PC e Nintendo Switch - fissata per il 2 ottobre - debutterà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.

La campagna marketing di FIFA 21 è ormai già bella che avviata, e nonostante non siano ancora state mostrate con un vero e proprio video di gameplay, le versioni next-gen sono al centro di essa. EA Sports ha creato un'intera pagina web per evidenziare tutti gli avanzamenti tecnologici resi possibili dai nuovi hardware, non solo in FIFA 21, ma anche in Madden FNL 21 - poco considerato da noi, ma incredibilmente seguito in Nord america.

È interessante notare che la prima caratteristica tecnica messa in evidenza è in realtà una che sarà appannaggio di una sola delle due console di prossima generazione, PlayStation 5. Stiamo parlando del feedback aptico del controller DualSense, che viene così descritto: "Avverti l'impatto di tiri, passaggi, prese, calci, contrasti e colpi grazie a un controller aptico immersivo. Il nuovo controller DualSense su PlayStation 5 con feedback aptico pieno e reattivo rende più intensa l'esperienza di gioco, permettendoti di sentire il ritmo della partita nelle tue mani". L'elenco prosegue menzionando tempi di caricamento velocissimi per merito degli SSD, illuminazione e rendering differiti, modelli dei giocatori reinventati, audio spazializzato, l'umanizzazione dei movimenti senza palla, nuove reazioni per giocatori, tribuna e panchina.

Ci teniamo a specificare che la versione PC di FIFA 21, in uscita il 2 ottobre come le altre versioni current gen, sarà basata su quella per PlayStation 4 e Xbox One, e non sulla nuova edizione next-gen. Ricordiamo inoltre che FIFA 21 è un gioco Dual Entitlement: ciò significa che le versioni PS4 e Xbox One riceveranno l'upgrade gratis su PS5 e Xbox Series X.