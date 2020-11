FIFA 21, nessuna feature next-gen su PC: EA Sports spiega perché

Tra pochi giorni FIFA 21 riceverà un importante aggiornamento su PS5 e Xbox Series X|S che introdurrà numerosi miglioramenti grafici, catapultando il titolo calcistico nella next-gen. Nessuna di queste migliorie, in ogni caso, è destinata ad arrivare su PC: come mai?

A quanto pare, EA Sports ha deciso di non pubblicare il medesimo aggiornamento su PC per non incrementare le richieste hardware e creare problemi ai giocatori che hanno già acquistato FIFA 21 su macchine da gioco poco performanti. A spiegarlo è stato il produttore esecutivo Aaron McHardy ai microfoni di Eurogamer: "Quando abbiamo considerato le migliore next-gen per PC, abbiamo pensato ai nostri fan e alle potenzialità dei loro hardware. Analizzando le specifiche tecniche dei PC in giro per il mondo, ci siamo resi conto che con i miglioramenti della generazione 5 i requisiti minimi sarebbero aumentati impedendo a molti utenti di giocare al titolo. Per questo abbiamo deciso di lasciare la versione PC di FIFA 21 al livello della generazione 4 in modo da lasciare le porte aperte per tutti coloro che vogliono giocarci".

Niente da fare quest'anno, quindi. Le migliorie next-gen verranno implementate il 4 dicembre esclusivamente nelle versioni PS5 e Xbox Series X|S di FIFA 21. Il PC non riceverà il nuovo sistema di illuminazione differita chiamato LiveLight Rendering, e neppure i miglioramenti ai modelli poligonali e alle animazioni, né tantomeno le caratteristiche esclusive per il DualSense.