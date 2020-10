FIFA 21: alcuni filmati mostrano i bug più esilaranti

Nel corso degli ultimi giorni sono stati pubblicati da alcuni giocatori di FIFA 21 alcuni bizzarri filmati che mostrano in movimento i bug più assurdi che si sono verificati nel corso delle loro partite.

In uno di questi filmati possiamo vedere che il sistema chiude il primo tempo del match nel momento esatto in cui il giocatore tira in porta con successo, vanificando tutto il lavoro fatto per segnare. Nel secondo caso assistiamo invece ad una scena comica: la palla si incastra nella rete e il portiere non è più in grado di raccoglierla, cosa che fa impazzire l'intelligenza artificiale e fa assumere strani comportamenti al giocatore. A rendere la situazione ancor più esilarante sono i commentatori, che per via dell'azione a schermo continuano a ripetere in loop frasi simili tra loro. Questo problema si è verificato durante una Squad Battle di FIFA 21 Ultimate Team, ovvero la modalità che mette l'utente contro una squadra controllata dalla CPU e non sappiamo se potrebbe verificarsi anche in partite delle modalità tradizionali.

In attesa che spuntino in rete altri video del genere, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un articolo di confronto tra Fifa 21 e Pes 2021. Avete già letto la nostra recensione di FIFA 21?