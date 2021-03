FIFA 21 FUT Birthday: disponibili il Team 1 e i premi fedeltà per tutti i giocatori

Come preannunciato, EA Sports ha dato il via ad una nuova edizione di FUT Birthday in FIFA 21 Ultimate Team per celebrare il dodicesimo compleanno di una delle modalità più celebri del gioco calcistico.

Nel corso dell'evento verranno messe a disposizione due squadre di giocatori FUT Birthday, composte da calciatori con un aggiornamento a 5 stelle alla valutazione mosse abilità o piede debole, oltre a nuove statistiche migliorate. Il primo team è già disponibile nei pacchetti di FUT 21.

Team 1 FUT Birthday

Thiago 92 | Mosse Abilità 5 - Piede Debole (S) 5

| Mosse Abilità 5 - Piede Debole (S) 5 Vardy 91 | Mosse Abilità 4 - Piede Debole (S) 5

| Mosse Abilità 4 - Piede Debole (S) 5 Sané 91 | Mosse Abilità 4 - Piede Debole (D) 5

| Mosse Abilità 4 - Piede Debole (D) 5 Perisic 90 | Mosse Abilità 5 - Piede Debole (D) 5

| Mosse Abilità 5 - Piede Debole (D) 5 Lucas Moura 89 | Mosse Abilità 5 - Piede Debole (S) 4

| Mosse Abilità 5 - Piede Debole (S) 4 Mendy 88 | Mosse Abilità 5 - Piede Debole (D) 5

| Mosse Abilità 5 - Piede Debole (D) 5 Inaki Williams 88 | Mosse Abilità 5 - Piede Debole (S) 4

| Mosse Abilità 5 - Piede Debole (S) 4 Mario Hermoso 87 | Mosse Abilità 5 - Piede Debole (D) 3

| Mosse Abilità 5 - Piede Debole (D) 3 Sambia 86 | Mosse Abilità 5 - Piede Debole (S) 4

| Mosse Abilità 5 - Piede Debole (S) 4 Simon 85 | Mosse Abilità 4 - Piede Debole (S) 5

| Mosse Abilità 4 - Piede Debole (S) 5 Hwang Hee Chan 85 | Mosse Abilità 3 - Piede Debole (S) 5

Nel corso dell'evento saranno inoltre messe a disposizione delle Sfide Creazione Rosa per fare un salto nel passato: in palio ci sono oggetti giocatore FUT Birthday speciali con aggiornamenti a 5 stelle alla valutazione mosse abilità o piede debole, a partire da Podolski 90 (Mosse Abilità 5 e Piede Debole 3). Non mancheranno neppure gli obiettivi: il primo è dedicato a Huntelar 90 (Mosse Abilità 3 e Piede Debole 5).

Inoltre, come ringraziamento per il supporto, EA Sports offre dei premi in base al numero di giorni giocati a partire 9 ottobre, data di lancio di FIFA 21. Accedete entro le ore 20:00 del 9 aprile per riscattare il vostro premio:

Giorni di FIFA 21 Giocati | Premio

22-66 | Pacchetto oro premium maxi

67-112 | Pacchetto giocatori oro prime

113-145 | Mega-pacchetto raro

146+ | Pacchetto Ultimate

Il secondo team di FUT Birthday verrà messo a disposizione tra una settimana, ossia a partire dalle 19:00 di venerdì 2 aprile. Ricordiamo che nei pacchetti c'è anche la Squadra della Settimana 26 di FUT 21.