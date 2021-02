FIFA 21 FUT e Diogo Jota: l'ala del Liverpool vola in testa alla classifica mondiale

Dopo aver festeggiato l'ingresso nel primo TOTGS di FIFA 21 FUT, il calciatore del Liverpool Diogo Jota dimostra di essere un asso negli eSport conquistando il primo posto della classifica Ultimate Team Champions di FIFA 21 su console PlayStation.

La ventiquattrenne ala del Liverpool e della Nazionale Portoghese è riuscito a volare in testa alla graduatoria dell'ultimo torneo competitivo di FIFA 21 Ultimate Team grazie alle trenta vittorie di fila conseguite sui campi di calcio digitali del kolossal sportivo di EA.

Lo stesso attaccante portoghese celebra questo risultato condividendo sui propri profili social il ruolino di marcia a dir poco spaventoso delle partite disputate nel fine settimana. Nelle sue recenti attività da giocatore professionista di FIFA Ultimate Team, il calciatore del Liverpool si è cimentato anche con l'amico e compagno di squadra Trent Alexander Arnold nel corso dell'edizione 2020 della ePremier League Invitational.

Lo stesso Jota, nel dicembre dello scorso anno, confermò il suo amore per i videogiochi e, nella fattispecie, per le console PlayStation spiegando ai microfoni di The Athletic che "da quando mio padre mi ha regalato la mia prima PlayStation da bambino, in me è scoccata una scintilla ed è stato come assistere alla nascita di una nuova passione irrefrenabile. Una passione che ho sempre coltivato cimentandomi, ovviamente, coi videogiochi di calcio".

La squadra allestita da Jota per scalare le classifiche della Ultimate Team Champions di FIFA 21 su piattaforme Sony conta quattro carte Icona con Ruud Gullit, Patrick Vieira, Eusebio e il "Fenomeno" Ronaldo.