FIFA 21 FUT, gratis due pacchetti TOTS grazie a Prime Gaming: ecco come ottenerli

Nel pieno dell'evento stagionale Team of the Season prosegue il rapporto di collaborazione tra EA Sports e Prime Gaming, dal quale sono scaturiti due nuovi pacchetti gratuiti per tutti i giocatori di FIFA 21 Ultimate Team abbonati al servizio premium di Twitch.

Tutti gli abbonati a Prime Gaming (servizio che ricordiamo essere anche incluso tra i vantaggi di Amazon Prime) a maggio possono riscattare due pacchetti ricompense esclusivi per FIFA 21 Ultimate Team (PlayStation, Xbox e PC), entrambi legati all'evento Team of the Season.

Pacchetto Prime Gaming #4

1 Giocatore a scelta su 4 giocatori OVR 82+

4 oggetti rari giocatore oro

Pacchetto Prime Gaming #5

1 Giocatore a scelta su 4 giocatori OVR 83+

5 oggetti rari giocatore oro

Riscattarli è semplicissimo: non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account Twitch iscritto a Prime Gaming (se non siete ancora iscriti, potete anche usufruire di una prova di 30 giorni) e cliccare sul pulsante "Riscatta Ora" per ognuno dei due pacchetti. Affinché la procedura vada a buon fine è anche richiesto il collegamento tra l'account Twitch iscritto a Prime Gaming e l'account EA che utilizzate per giocare a FIFA 21. Dopo aver collegato gli account e rivendicato il contenuto, vi basterà avviare la modalità FIFA Ultimate Team, andare nel negozio e poi selezionare "I miei pacchetti": qui troverete i pack che avete riscattato gratis.

La collaborazione tra EA Sports e Twitch proseguirà nei prossimi mesi con i pacchetti 6 e 7 in arrivo a giugno, il numero 8 previsto per luglio e il nono fissato ad agosto. Lo sapete che ieri è stato messo a disposizione il Team of the Season della Serie A in FUT 21?