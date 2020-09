FIFA 21 FUT Icons, il Re è tornato: nel trailer delle Icone c'è Eric Cantona

"The King is Back". EA Sports ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alle Icone, che impreziosiranno la modalità Ultimate Team, da sempre una delle più giocate in assoluto, anche in FIFA 21.

In FIFA 21 debutteranno ufficialmente 11 nuove Carte Icona, dedicate ad altrettanti campioni del passato, anche piuttosto recente. Tra le novità più gradite in assoluto c'è senza ombra di dubbio Eric Cantona, "un talento elegante, furbo e anticonformista dal forte animo competitivo" il cui "approccio al calcio non aveva eguali in Inghilterra". Il francese ha all'attivo quattro Premier League e due FA Cup, oltre a 73 gol, che gli hanno garantito il titolo "King Eric". È proprio lui il protagonista del nuovo trailer, che lo vede riprendersi la corona che gli spetta. Lo trovate in calce a questa notizia, buona visione!

Le nuove Carte Icona di FIFA 21

Eric Cantona Petr Čech Ashley Cole Samuel Eto'o Philipp Lahm Ferenc Puskás Bastian Schweinsteiger Davor Šuker Fernando Torres Nemanja Vidić Xavi

Ad affiancarle ci saranno tutte le Icone che i giocatori hanno avuto modo di apprezzare in FIFA 20. Trovate la lista completa con tutte le statistiche a questo indirizzo. Già che ci siete, date un'occhiata anche alla Top 100 di FIFA 21. Il gioco, ricordiamo, uscirà il 9 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e, in edizione Legacy, su Nintendo Switch. Successivamente arriverà anche su PS5 e Xbox Series X, con supporto all'upgrade gratis dalle console di precedente generazione.